Amy Shark – “All the Lies About Me” nuovo singolo

(Di sabato 5 dicembre 2020) Hai sentito parlare di Amy Louise Billings? Stranamente, le possibilità sono piuttosto ridotte, a meno che tu non segua da vicino la scena musicale australiana. Eppure, Amyha vinto numerosi premi musicali e la cantautrice è ormai sulle scene musicali da oltre dieci anni. Senza dubbio il suo “Adore” è stato il suo più grande successo fino ad oggi, ma ora l’artista è pronta a tornare con unprogetto discografico “Cry Forever” che è previsto per il prossimo aprile, album dove trova spazio anche iled intimoTheMe“. All theMe” è un brano malinconico, malinconia che è sempre stata presente nei testi di Amy, emerge più che mai in questa canzone. Eppure non ...