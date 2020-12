‘Amici di Maria De Filippi’, un’ex ballerina è diventata mamma (Foto) (Di sabato 5 dicembre 2020) Francesca Del Toro è diventata mamma del suo primo figlio. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha dato alla luce Leonardo, frutto del grande amore che la lega al compagno Gabriele Vernich col quale condivide la passione per la danza. Abbiamo conosciuto Francesca grazie al talent show di Canale 5. La ragazza partecipò alla tredicesima edizione del programma ma, nonostante il suo talento apprezzato da tutto pubblico, non riuscì ad arrivare alla fase serale dopo aver perso la sfida col ballerino Lorenzo Del Moro. Conclusa l’esperienza televisiva Francesca ha continuato a danzare e lo ha fatto anche durante gli ultimi nove mesi. Dopo il bellissimo video pubblicato sui social per rendere nota la gravidanza, l’annuncio della nascita del piccolo è stato dato dalla sua mamma attraverso due scatti pubblicati su Instagram ... Leggi su isaechia (Di sabato 5 dicembre 2020) Francesca Del Toro èdel suo primo figlio. L’ex allieva di Amici diDe Filippi ha dato alla luce Leonardo, frutto del grande amore che la lega al compagno Gabriele Vernich col quale condivide la passione per la danza. Abbiamo conosciuto Francesca grazie al talent show di Canale 5. La ragazza partecipò alla tredicesima edizione del programma ma, nonostante il suo talento apprezzato da tutto pubblico, non riuscì ad arrivare alla fase serale dopo aver perso la sfida col ballerino Lorenzo Del Moro. Conclusa l’esperienza televisiva Francesca ha continuato a danzare e lo ha fatto anche durante gli ultimi nove mesi. Dopo il bellissimo video pubblicato sui social per rendere nota la gravidanza, l’annuncio della nascita del piccolo è stato dato dalla suaattraverso due scatti pubblicati su Instagram ...

