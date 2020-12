Amici: anticipazioni 5 dicembre. Kika in sfida, Zerbi decide su Arianna (Di sabato 5 dicembre 2020) Che cosa accadrà nella nuova puntata di Amici di Maria De Filippi? Chi rischia, questa settimana, il banco? E quali saranno le sorti di Arianna, l’allieva che ha fatto infuriare Rudy Zerbi la scorso sabato? La scuola di Amici di Maria De Filippi apre i battenti per il quarto appuntamento di questa edizione. Il talent show condotto e prodotto da Queen Mary sta entrando sempre più nel vivo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 5 dicembre 2020) Che cosa accadrà nella nuova puntata didi Maria De Filippi? Chi rischia, questa settimana, il banco? E quali saranno le sorti di, l’allieva che ha fatto infuriare Rudyla scorso sabato? La scuola didi Maria De Filippi apre i battenti per il quarto appuntamento di questa edizione. Il talent show condotto e prodotto da Queen Mary sta entrando sempre più nel vivo Articolo completo: dal blog SoloDonna

tvblogit : Amici 20: le anticipazioni dello speciale del sabato del 5 dicembre, in onda dalle ore 14:10 - MICIO7BEAR : RT @durso_club: Un nuovo venerdì5 da trascorrere, come facciamo da tredici anni, in compagnia della nostra Carmelita e degli amici di #Pome… - soundsblogit : Amici 2020, le anticipazioni della puntata di sabato 5 dicembre - Notiziedi_it : Amici 20: anticipazioni quarta puntata dello Speciale del 5 dicembre 2020. La sfida di Kika - pomeriggio5 : RT @durso_club: Un nuovo venerdì5 da trascorrere, come facciamo da tredici anni, in compagnia della nostra Carmelita e degli amici di #Pome… -