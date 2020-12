Amici 20, puntata di sabato 5 dicembre 2020 – Kika vince la sfida, Zerbi tiene in sospeso Arianna, Cuccarini rimprovera Martina: «Se devi dormire 7 ore, dormi 7 ore» (Di sabato 5 dicembre 2020) Giulia - Amici 20 Amici 20 continua con il quarto speciale e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato pomeriggio, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione, avvenuta giovedì. Amici 20: la diretta minuto per minuto della puntata di sabato 5 dicembre 2020 14.10: Aspettando Amici… con Maria De Filippi che entra in studio e chiama subito Samuele, chiamato a confermare il suo banco assegnato da Veronica. La sua esibizione, prima dimostrata dal nuovo professionista Spillo, convince. “Il mio voto è 9 e mezzo”, dice la Peparini. 14.16: Il ballerino si riprende la maglia, ma non è finita. Maria le chiede di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 dicembre 2020) Giulia -2020 continua con il quarto speciale e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging delpomeriggio, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione, avvenuta giovedì.20: la diretta minuto per minuto delladi14.10: Aspettando… con Maria De Filippi che entra in studio e chiama subito Samuele, chiamato a confermare il suo banco assegnato da Veronica. La sua esibizione, prima dimostrata dal nuovo professionista Spillo, con. “Il mio voto è 9 e mezzo”, dice la Peparini. 14.16: Il ballerino si riprende la maglia, ma non è finita. Maria le chiede di ...

