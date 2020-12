Amici 20, il meglio e il peggio della quarta puntata di sabato 5 dicembre (Di sabato 5 dicembre 2020) Amici 20 è entrato ufficialmente nel vivo. Il Talent show più longevo della tv italiana, che va in onda su Canale 5, è giunto alla quarta puntata. Proprio in questa nuova messa in onda di ‘Amici di Maria De Filippi’, infatti, gli aspiranti ballerini e cantanti sono chiamati ad esibirsi per dimostrare, ai professori che li hanno scelti, di meritarsi la maglia del programma e la permanenza all’interno della scuola. In questo articolo vi avevamo già svelato qualche anticipazione in merito alla puntata di sabato 5 dicembre di ‘Amici’. Finalmente siamo venuti a conoscenza della decisione presa da Rudy Zerbi sulla cantante Arianna Gianfelici, qui per scoprire come è andata e perché la ragazza è scoppiata a ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 5 dicembre 2020)20 è entrato ufficialmente nel vivo. Il Talent show più longevotv italiana, che va in onda su Canale 5, è giunto alla. Proprio in questa nuova messa in onda di ‘di Maria De Filippi’, infatti, gli aspiranti ballerini e cantanti sono chiamati ad esibirsi per dimostrare, ai professori che li hanno scelti, di meritarsi la maglia del programma e la permanenza all’internoscuola. In questo articolo vi avevamo già svelato qualche anticipazione in merito alladidi ‘’. Finalmente siamo venuti a conoscenzadecisione presa da Rudy Zerbi sulla cantante Arianna Gianfelici, qui per scoprire come è andata e perché la ragazza è scoppiata a ...

