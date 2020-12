Allerta Meteo ROSSA in varie regioni italiane a cura della Protezione Civile (Di sabato 5 dicembre 2020) Le nevicate abbondanti, hanno causato problemi di viabilità in varie strade italiane. È stata diffusa dalla Protezione Civile italiana un’Allerta Meteo particolarmente severa per una parte delle regioni italiane, in particolar modo nel nordest. Ma anche altre regioni sono coinvolte dal forte maltempo, derivante dal transito di una nuova perturbazione atmosferica, che rallentata verso est, dall’anticiclone sui Balcani, tenderà persistere sull’Italia. Comunicato Stampa Maltempo: Allerta ROSSA in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Bolzano 05 dicembre 2020 Piogge, neve e venti da forti a burrasca forte da Nord a Sud La struttura anticiclonica posizionata sull’Europa continentale ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Le nevicate abbondanti, hanno causato problemi di viabilità instrade. È stata diffusa dallaitaliana un’particolarmente severa per una parte delle, in particolar modo nel nordest. Ma anche altresono coinvolte dal forte maltempo, derivante dal transito di una nuova perturbazione atmosferica, che rallentata verso est, dall’anticiclone sui Balcani, tenderà persistere sull’Italia. Comunicato Stampa Maltempo:in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Bolzano 05 dicembre 2020 Piogge, neve e venti da forti a burrasca forte da Nord a Sud La struttura anticiclonica posizionata sull’Europa continentale ...

