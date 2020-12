Allerta Meteo FVG. Situazione oggi alle 18.30 (Di sabato 5 dicembre 2020) allerta regionale n. 36/2020 del 4/12/2020Comunicato di aggiornamento evento delle ore 18:30 del 5/12/2020 SituazioneNelle ultime ore è proseguito l’afflusso di forti correnti umide meridionali verso le Alpi orientali. La quota neve è gradualmente risalita nel corso della mattinata attestandosi sui 1800-2000 metri sul Prealpi, 1600-1800 sulle Alpi,a quote leggermente inferiori al confine con l’Austria ed il Veneto. Da inizio episodio sono caduti oltre 416 mm a Barcis, 308 a Tolmezzo, 228 in val di Resia, 125 a Cave del Predil, 80-90 sulla Pedemontana, 30-50 mm sulla media pianura, valori trascurabili su bassa pianura e costa. Il vento ha raggiunto i 120 km/h sul Matajur, 139 km/h sul Rest; lo Scirocco sulla costa ha soffiato a 69 km/h. EVOLUZIONENelle prossime 12-18 ore è prevista l’insistenza delle correnti sciroccali che ... Leggi su udine20 (Di sabato 5 dicembre 2020)regionale n. 36/2020 del 4/12/2020Comunicato di aggiornamento evento delle ore 18:30 del 5/12/2020Nelle ultime ore è proseguito l’afflusso di forti correnti umide meridionali verso le Alpi orientali. La quota neve è gradualmente risalita nel corso della mattinata attestandosi sui 1800-2000 metri sul Prealpi, 1600-1800 sulle Alpi,a quote leggermente inferiori al confine con l’Austria ed il Veneto. Da inizio episodio sono caduti oltre 416 mm a Barcis, 308 a Tolmezzo, 228 in val di Resia, 125 a Cave del Predil, 80-90 sulla Pedemontana, 30-50 mm sulla media pianura, valori trascurabili su bassa pianura e costa. Il vento ha raggiunto i 120 km/h sul Matajur, 139 km/h sul Rest; lo Scirocco sulla costa ha soffiato a 69 km/h. EVOLUZIONENelle prossime 12-18 ore è prevista l’insistenza delle correnti sciroccali che ...

DPCgov : ????? Piogge, neve e venti fino a burrasca da Nord a Sud ???? #allertaROSSA, il #6dicembre, in Veneto, Friuli Venezia G… - il_piccolo : L'allerta meteo rossa si estende al Pordenonese: piogge intense in Friuli, episodi di acqua alta a Muggia e Grado… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, martedì #1dicembre, per rischio temporali e rischio idrogeologico nel Lazio. Consulta il… - Simone55555r : Toscana:piano piano ci siamo arrivati:zona arancione,allerta meteo arancione.ora siamo pari.buon sabato sera di clausura a tutti! - BlunoteWeb : #Taranto: Allerta meteo arancione, chiusi giardini e parchi -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Maltempo, allerta meteo rossa domenica al Nord-Est: l’elenco delle regioni a rischio Fanpage.it Maltempo: resta chiusa via Firenze. Idrovora per liberare gli allagamenti

LIVORNO. Continua a essere alto il livello di attenzione per il maltempo in città, con via Firenze che resta ancora chiusa con un'idrovora a liberare gli allagamenti. L'allerta arancio è prevista fino ...

Reggio Calabria. Allerta meteo arancione, attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

A seguito del messaggio di allertamento livello arancione per possibili precipitazioni intense, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di all ...

LIVORNO. Continua a essere alto il livello di attenzione per il maltempo in città, con via Firenze che resta ancora chiusa con un'idrovora a liberare gli allagamenti. L'allerta arancio è prevista fino ...A seguito del messaggio di allertamento livello arancione per possibili precipitazioni intense, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di all ...