Allerta maltempo, il Comune di Napoli chiude parchi e cimiteri (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L'Allerta meteo diramata dalla Sala Operativa Regionale Unificata della Protezione Civile della Regione Campania ha spinto il Comune di Napoli a chiudere nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 i cimiteri, anche privati, salvo l'esclusivo accesso all'ipogeo-cimitero Nuovissimo delle urne cinerarie e dei feretri nelle more della relativa operazione di polizia mortuaria, nonché l'accesso delle maestranze della Società Citelum, ove ciò si rendesse necessario per il ripristino degli impianti elettrici. Solo per la giornata di sabato 5 invece è prevista la chiusura dei parchi cittadini. La Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della Regione Campania ha diramato l'avviso di…

(ANSA) - GENOVA, 05 DIC - E' stata riaperta questa mattina l'autostrada A7 Genova - Milano, rimasta chiusa ieri a causa della neve, con camionisti e automobilisti bloccati dal pomeriggio. Il traffico ...

Genova – Tir fermi in coda, per ore, sotto la neve. Aziende e autisti esasperati che accusano di inefficienza, senza mezzi termini, Autostrade per l'Italia. Consegne saltate, tonnellate di merce mai a ...

(ANSA) - GENOVA, 05 DIC - E' stata riaperta questa mattina l'autostrada A7 Genova - Milano, rimasta chiusa ieri a causa della neve, con camionisti e automobilisti bloccati dal pomeriggio. Il traffico ...