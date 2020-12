Allerta alimentare: Ancora ossido di etilene: nuovo elenco dei prodotti con semi di sesamo contaminati dal pesticida tossico (Di sabato 5 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Nel silenzio generale, giorno dopo giorno, il ministero della Salute sta richiamando centinaia di alimenti, di marchi diversi, tutti accomunati dalla presenza di semi di sesamo provenienti dall’India e contaminati da un pesticida tossico e cancerogeno. Nel nostro Paese, solo tra novembre e i primi giorni di dicembre, il dicastero ha segnalato il ritiro dagli Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 5 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Nel silenzio generale, giorno dopo giorno, il ministero della Salute sta richiamando centinaia di alimenti, di marchi diversi, tutti accomunati dalla presenza didiprovenienti dall’India eda une cancerogeno. Nel nostro Paese, solo tra novembre e i primi giorni di dicembre, il dicastero ha segnalato il ritiro dagli Impronta Unika.

