Alle Maldive con l’offerta «all you can stay» | se vuoi resti tutto il 2021

(Di sabato 5 dicembre 2020) Immaginate di poter soggiornare fino ad un anno intero alle Maldive in un hotel di lusso, serviti e riveriti sotto ogni punto di vista, ma al costo giornaliero di una pensioncina da due stelle o poco più. È l’incredibile proposta che arriva dall’Anantara Veli Maldives Resort, struttura che sorge a una trentina di chilometri dalla capitale Malé, dove per cercare di mettere un freno alle perdite dovute alla pandemia globale si è pensato di ideare un curioso pacchetto vacanze in chiave «all you can stay» che funziona proprio come le famose formule «all you can eat» dei ristoranti, con la differenza che in questo caso si può scegliere di prolungare, interrompere e riprendere la propria vacanza praticamente a piacimento per tutto il 2021.