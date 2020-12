All Together Now Semifinale: anticipazioni e ospiti 5 dicembre 2020 (Di sabato 5 dicembre 2020) ALL Together NOW Semifinale. Torna sabato 5 dicembre 2020 in prima serata su Canale 5 lo show musicale con Michelle Hunziker. Di seguito scopri anticipazioni e ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Dopo il successo della scorsa settimana appuntamento con la Semifinale di All Together Now – La musica è cambiata. Alla guida dello show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker. Ospite straordinario della puntata uno dei più grandi artisti della musica italiana: Renato Zero. Sul palco di continua la sfida tra gli 8 concorrenti rimasti in gara e il traguardo del premio finale di 50mila euro è sempre più vicino. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo e ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) ALLNOW. Torna sabato 5in prima serata su Canale 5 lo show musicale con Michelle Hunziker. Di seguito scopri. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Dopo il successo della scorsa settimana appuntamento con ladi AllNow – La musica è cambiata. Alla guida dello show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, Michelle Hunziker. Ospite straordinario della puntata uno dei più grandi artisti della musica italiana: Renato Zero. Sul palco di continua la sfida tra gli 8 concorrenti rimasti in gara e il traguardo del premio finale di 50mila euro è sempre più vicino. Le loro performance saranno valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo e ...

