All Together Now | Antonio Marino canta This Love – 5 dicembre 2020 video e gallery

Nella quinta puntata della terza edizione di All Together Now di stasera, 5 dicembre 2020, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche Antonio Marino, 38 anni, di Napoli, vocal coach e già concorrente di X Factor, che un anno e mezzo fa ha scoperto di avere un carcinoma al quarto stadio alle corde vocali, poi superato. Antonio, che nella scorsa puntata ha parlato anche della propria omosessualità e della fortuna di avere il sostegno della famiglia, ha cantato il brano This Love dei Maroon 5. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d'eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra ...

