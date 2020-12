Alberto Genovese, gli avvocati della vittima rinunciano all’incarico (Di sabato 5 dicembre 2020) Alberto Genovese, gli avvocati della vittima rinunciano al mandato Gli avvocati della vittima 18enne che, lo scorso 10 ottobre, è stata prima stordita con droga e poi stuprata dall’imprenditore Alberto Genovese (ex fondatore di Facile.it), ora in carcere, hanno deciso di rinunciare all’incarico dopo la notizia del presunto incontro tra la ragazza e l’entourage del manager 43enne. L’avvocato Luca Procaccini che insieme a Saverio Macrì fino a ieri difendevano la 18enne scrivono in una nota:”Le notizie riportate ieri sera nell’ambito della trasmissione televisiva Quarto Grado, edita da Mediaset, che riportano di contatti intervenuti sabato scorso tra l’Assistita e persone ... Leggi su tpi (Di sabato 5 dicembre 2020), glial mandato Gli18enne che, lo scorso 10 ottobre, è stata prima stordita con droga e poi stuprata dall’imprenditore(ex fondatore di Facile.it), ora in carcere, hanno deciso di rinunciaredopo la notizia del presunto incontro tra la ragazza e l’entourage del manager 43enne. L’avvocato Luca Procaccini che insieme a Saverio Macrì fino a ieri difendevano la 18enne scrivono in una nota:”Le notizie riportate ieri sera nell’ambitotrasmissione televisiva Quarto Grado, edita da Mediaset, che riportano di contatti intervenuti sabato scorso tra l’Assistita e persone ...

