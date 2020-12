Alba Parietti dedica al figlio al Gf “Scegli ciò che senti” (Di sabato 5 dicembre 2020) Alba Parietti: apre il cuore pubblicamente e parla sui Social a sostegno di suo figlio Francesco Oppini e della sua decisione di lasciare il GF VIP Alba Parietti – InstagramDopo la notizia del prolungamento fino al mese di Febbraio del reality show più spiato di Italia, Francesco Oppini esplode. Sembra ormai inevitabile la sua decisione di lasciare il programma. Mentre fuori si dibatte già su una possibile uscita di uno dei protagonisti del reality, dentro la casa Oppini vive ore di tensione e sofferenza. Ed è proprio la mamma a fare un importante rivelazione sui Social. Alba Parietti ha infatti raccontato di aver sentito il figlio telefonicamente e di aver affrontato con lui l’argomento: “Oggi ho parlato con Francesco, sappiate che ... Leggi su kronic (Di sabato 5 dicembre 2020): apre il cuore pubblicamente e parla sui Social a sostegno di suoFrancesco Oppini e della sua decisione di lasciare il GF VIP– InstagramDopo la notizia del prolungamento fino al mese di Febbraio del reality show più spiato di Italia, Francesco Oppini esplode. Sembra ormai inevitabile la sua decisione di lasciare il programma. Mentre fuori si dibatte già su una possibile uscita di uno dei protagonisti del reality, dentro la casa Oppini vive ore di tensione e sofferenza. Ed è proprio la mamma a fare un importante rivelazione sui Social.ha infatti raccontato di aver sentito iltelefonicamente e di aver affrontato con lui l’argomento: “Oggi ho parlato con Francesco, sappiate che ...

