Aiutatemi | ho freddo A casa arriva la polizia | gli agenti sistemano la caldaia

La scorsa notte a Firenze gli agenti di polizia si sono trasformati in tecnici della caldaia per un anziano in difficoltà. Un 84enne ha telefonato alla ...L'anziano era rimasto al gelo per un guasto all'impianto termico, la chiamata alla Questura e l'arrivo della Volante ha risolto il problema ...