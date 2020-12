«A Natale regalate la scuola»: genitori e insegnanti in piazza da Firenze a Roma per il ritorno in classe prima delle vacanze (Di sabato 5 dicembre 2020) La data prevista per la ripartenza della scuola in Italia – bloccata e a distanza con diverse gradazioni a causa della emergenza Coronavirus – è quella del 7 gennaio, con il 75% di presenza in classe. Ma tanti genitori e docenti sono sul piede di guerra. La speranza, per loro, era quella di tornare in aula prima di Natale. Quello è il regalo che vorrebbero, ed è quella la campagna che hanno lanciato: «A Natale regalate la scuola». «Ancora una volta in Italia tutto riapre tranne la scuola», tuonano quanti sono scesi in piazza con il comitato Priorità alla scuola a Firenze, Napoli, Roma – davanti al ministero dei Trasporti – Bologna, Parma, Modena, Salerno, Avellino. ... Leggi su open.online (Di sabato 5 dicembre 2020) La data prevista per la ripartenza dellain Italia – bloccata e a distanza con diverse gradazioni a causa della emergenza Coronavirus – è quella del 7 gennaio, con il 75% di presenza in. Ma tantie docenti sono sul piede di guerra. La speranza, per loro, era quella di tornare in auladi. Quello è il regalo che vorrebbero, ed è quella la campagna che hanno lanciato: «Ala». «Ancora una volta in Italia tutto riapre tranne la», tuonano quanti sono scesi incon il comitato Priorità alla, Napoli,– davanti al ministero dei Trasporti – Bologna, Parma, Modena, Salerno, Avellino. ...

