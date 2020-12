Milo20i : RT @ilpost: A Mosca sono iniziate le vaccinazioni contro il coronavirus - ilpost : A Mosca sono iniziate le vaccinazioni contro il coronavirus - Lucia25443382 : @vincenz88132159 @metaanto Ho capito che in questo sistema chi più chi meno sono tutti d’accordo X assicurarsi i co… - quifiniscemale : @ParticipioPart O sono una mosca bianca o le tue certezze sono anche pregiudizi. In generale cmq hai ragione, nei g… - AndBand7 : Oltre la statistica, pare chiaro questo: le superstelle sin da rookie hanno un impatto, e nel giro di due anni sono… -

Agenzia ANSA

Arrivo del vaccino in Serbia anticipato anche dal ministro russo dell’Industria, Denis Manturov, e dalla premier Ana Brnabic, che ha assicurato che il Paese sta facendo il massimo per avere a disposiz ...MOSCA - Parte oggi a Mosca il programma russo di vaccinazioni anti-Covid-19, con il vaccino Sputnik V registrato ad agosto. Secondo quanto riporta la Bbc, migliaia di persone sono già in lista per ric ...