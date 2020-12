A cucchiaio | lo sanno bene loro due Maria Teresa Ruta fa gelare il GF Vip | la battuta intima e spintissima | vergognosa

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 dicembre 2020) Ha annunciato l'addio alla casa del Grande Fratello Vip, ma Francesco Oppini ha fatto in tempo a vivere un ultimo imbarazzante momento. A sconvolgere la casa del reality di Canale 5 è, che poche ore prima della puntata serale si è lasciata andare a unadi dubbio gusto su Tommaso Zorzi e il figlio di Alba Parietti. Si parla dell'esperienza sessuale dellae del compagno in un sarcofago egizio. "Ma come avete fatto?", chiede incuriosito Cristiano Malgioglio. "A", replica, che per far meglio capire la posizione a Malgy azzarda: "LoFrancesco Oppini e Tommaso Zorzi cosa significa a". Cala il gelo, il riferimento alla ...