Zone rosse e arancioni, 8 regioni e l'Alto Adige cambiano colore. Campania arancione, Emilia e Puglia gialle (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il semaforo delle regioni italiane cambia ancora a partire dal 6 dicembre Passano da zona rossa a zona arancione la Campania (indice Rt 0,84) , la Valle... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il semaforo delleitaliane cambia ancora a partire dal 6 dicembre Passano da zona rossa a zonala(indice Rt 0,84) , la Valle...

NicolaPorro : La #Brexit doveva ridurre la Gran Bretagna a una succursale del Terzo Mondo. Invece già strappa al Covid la vita ch… - matteosalvinimi : Ecco Il bel regalo di Natale di chi ci odia. Autore di questo scempio schifoso un palestinese 'titolare di un docum… - m_rosini : @ManciFlorindo @Regione_Abruzzo @Dgenrico Non credo che nelle altre regioni le situazioni siano diverse. Mi viene d… - stefano491 : RT @GiuseppePalma78: Il 6/11 Conte impone il coprifuoco (unico precedente l'occupazione tedesca dopo l'8/9/43'), più lockdown in zone rosse… - ItalianoeRomano : RT @GiuseppePalma78: Il 6/11 Conte impone il coprifuoco (unico precedente l'occupazione tedesca dopo l'8/9/43'), più lockdown in zone rosse… -

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse Zone rosse e arancioni, 8 regioni e l'Alto Adige cambiano colore. Campania arancione, Emilia e Puglia gialle Il Messaggero Abruzzo in zona rossa ancora per un’altra settimana

PESCARA. “Il ministro Speranza mi ha comunicato la proroga di una settimana della zona rossa per l’Abruzzo, dopo che la Cabina di Regia ha registrato anche questa settimana la permanenza in una fascia ...

Covid, la Campania diventa zona arancione: ordinanza del ministro Speranza

Napoli, 4 Dicembre - Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Lo prevede un'ordinanza che verrà firmata dal Ministro della Salute, R ...

PESCARA. “Il ministro Speranza mi ha comunicato la proroga di una settimana della zona rossa per l’Abruzzo, dopo che la Cabina di Regia ha registrato anche questa settimana la permanenza in una fascia ...Napoli, 4 Dicembre - Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Lo prevede un'ordinanza che verrà firmata dal Ministro della Salute, R ...