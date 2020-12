Zona rossa e arancione, otto regioni e l'Alto Adige cambiano colore. Solo Abruzzo rosso, Emilia e Puglia gialle (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il semaforo delle regioni italiane cambia ancora a partire dal 6 dicembre Passano da Zona rossa a Zona arancione la Campania (indice Rt 0,84) , la Valle... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il semaforo delleitaliane cambia ancora a partire dal 6 dicembre Passano dala Campania (indice Rt 0,84) , la Valle...

ciropellegrino : Oggi scade zona rossa #Campania, sono le 9 di sera, buio totale. È abbastanza vergognoso e irrispettoso nei confron… - ciropellegrino : Nel #dpcm ufficiale c'è scritto. In #Campania restiamo zona rossa #COVID19 fino a prossima Ordinanza, non oltre il… - RaiNews : 9 regioni cambiano #zona, #Speranza firmerà nelle prossime ore. Ora l'Abruzzo è l'unico rimasto in zona rossa - aestaegukk : Da domenica sono in zona gialla ma mi auto metterò in zona rossa per colpa della sessione?????? - Dov_EL : Hhahahahhahaahahah Campania zona rossa ? Si cammina e si vive come la zona verde dal primo giorno :) -