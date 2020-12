Zona rossa e arancione, otto regioni e Bolzano cambiano colore. Solo Abruzzo rosso, Emilia e Puglia gialle (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il semaforo delle regioni italiane cambia ancora a partire dal 6 dicembre. L'unica regione a Zona rossa rimane l'Abruzzo (indice Rt 0,9). Passano da Zona rossa a... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il semaforo delleitaliane cambia ancora a partire dal 6 dicembre. L'unica regione arimane l'(indice Rt 0,9). Passano daa...

ciropellegrino : Oggi scade zona rossa #Campania, sono le 9 di sera, buio totale. È abbastanza vergognoso e irrispettoso nei confron… - RaiNews : 9 regioni cambiano #zona, #Speranza firmerà nelle prossime ore. Ora l'Abruzzo è l'unico rimasto in zona rossa - Corriere : La mappa aggiornata delle Regioni ( e tutti i divieti): il grafico - Banana_darklady : Come sto reagendo io sapendo che siamo gli unici rimasti in zona rossa... ESAURIDAAA - CiaoKarol : L'assurdo Carnevale di Natale del presidente Conte. Ecco le regioni che cambiano colore. E gli italiani sempre più… -