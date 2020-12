Zona rossa e arancione | 8 regioni e Bolzano cambiano colore Solo Abruzzo rosso | Emilia e Puglia gialle

ciropellegrino : Oggi scade zona rossa #Campania, sono le 9 di sera, buio totale. È abbastanza vergognoso e irrispettoso nei confron… - RaiNews : 9 regioni cambiano #zona, #Speranza firmerà nelle prossime ore. Ora l'Abruzzo è l'unico rimasto in zona rossa - Corriere : La mappa aggiornata delle Regioni ( e tutti i divieti): il grafico - FILSP4CE : che onore essere nell’unica regione ancora zona rossa, che felicità yeahhh ,,, - tinyseulgis : MI STO PISCIANDO SIAMO GLI UNICI COGLIONI IN ZONA ROSSA -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Il Messaggero

L’AQUILA – “Tanto tuonò che piovve, dal Governo arriva la conferma che l’Abruzzo non potrà uscire ancora dalla zona rossa. E non potrà passare in zona gialla prima del 21 dicembre, data fissata dall’u ...AOSTA - Il progressivo miglioramento della situazione epidemiologica ha garantito alla Valle d'Aosta di 'cancellare' la inflessibile 'zona rossa' e passare nell ...