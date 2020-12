Zona gialla e arancione: quali Regioni oggi cambiano colore (Di venerdì 4 dicembre 2020) Come ogni venerdì, oggi è il giorno dei cambi di colore delle Regioni . Si conoscerà infatti il report settimanale dell'Istituto superiore di sanità con l'andamento dell'epidemia di Coronavirus e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Come ogni venerdì,è il giorno dei cambi didelle. Si conoscerà infatti il report settimanale dell'Istituto superiore di sanità con l'andamento dell'epidemia di Coronavirus e ...

Corriere : La Valle d’Aosta disobbedisce e si proclama «zona gialla» Il governo ricorre al Tar - Corriere : Il governo ha emanato il decreto sul periodo delle festività: ?? in tutta Italia stop agli spostamenti dal 21 dice… - zaiapresidente : ?? IL VENETO RESTA IN ZONA GIALLA, ma non abbassiamo la guardia! Proibito cullarsi nelle illusioni: i prossimi giorn… - gianpaolomartel : RT @dottorpax: Sillogismi governativi. Il sistema a zone ha funzionato bene. L'Italia diventerà presto tutta gialla. Cambiamo le regole pe… - tinymovingpaws : Le lamentele sul natale non sono scaturite dal fatto che c’è la pandemia, ma dal fatto che se scatta la zona gialla… -