Zendaya è il nuovo volto di Valentino (Di venerdì 4 dicembre 2020) Appena annunciato il ritorno di Zendaya sul piccolo schermo – la puntata speciale di Euphoria andrà in onda il 6 e il 7 dicembre su Sky -, le notizie dal mondo della moda confermano che è proprio la ventiquattrenne californiana la testimonial di punta per la nuova stagione. Valentino, infatti, l’ha scelta come volto per il lancio della sua nuova it-bag, la Valentino Garavani Roman Stud. La scelta di Valentino Zendaya è il nome voluto dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli, a rafforzare un racconto sulla sua visione romantica e contemporanea che hanno già preso forma attraverso la campagna #ValentinoEmpathy e la sfilata primavera estate 2021, in una ex fabbrica piena di fiori. «Il motivo per il quale abbiamo scelto Zendaya come ... Leggi su iodonna (Di venerdì 4 dicembre 2020) Appena annunciato il ritorno disul piccolo schermo – la puntata speciale di Euphoria andrà in onda il 6 e il 7 dicembre su Sky -, le notizie dal mondo della moda confermano che è proprio la ventiquattrenne californiana la testimonial di punta per la nuova stagione., infatti, l’ha scelta comeper il lancio della sua nuova it-bag, laGaravani Roman Stud. La scelta diè il nome voluto dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli, a rafforzare un racconto sulla sua visione romantica e contemporanea che hanno già preso forma attraverso la campagna #Empathy e la sfilata primavera estate 2021, in una ex fabbrica piena di fiori. «Il motivo per il quale abbiamo sceltocome ...

