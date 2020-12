Zaki | anticipata a sabato l' udienza sul rinnovo della carcerazione

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Si terrà, e non come previsto a inizio gennaio, l'sulcustodia cautelare di Patrick, lo studente egiziano dell'università di Bologna in carcere in Egitto da quasi ...

IL CAIRO, 04 DIC - Si terrà già domani, e non come previsto finora a inizio gennaio, un'udienza sul rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna in ...Si terrà sabato, e non come previsto a inizio gennaio, l'udienza sul rinnovo della custodia cautelare di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna in carcere in Egitto da quasi die ...