Zaia vuole 70 milioni di euro del Recovery per l'inceneritore di Venezia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono lontani i tempi in cui il presidente della Regione Veneto , il leghista Luca Zaia tuonava contro lo Sblocca Italia di Renzi e prometteva "non costruiremo nuovi inceneritori". Era il 2015. Ora nel 2020 Zaia ha la faccia tosta di chiedere di utilizzare 70 milioni di euro del Recovery Fund europeo destinati al nostro Paese per realizzare il nuovo inceneritore di Veritas Spa a Venezia. Una richiesta che va in netto contrasto con le sue stesse promesse, con la tutela dell'ambiente, con la promozione della vera economia circolare e di tutte le nuove linee guida che stanno arrivando dall' Unione europea che ad esempio nella gestione dei Fondi Strutturali escludono esplicitamente l'uso di risorse comunitarie per inceneritori e discariche, mentre nel ...

