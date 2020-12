Your Phone si aggiorna: adesso è possibile eliminare le foto (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’app Your Phone, in italiano Il tuo telefono, si è recentemente aggiornata introducendo la possibilità di eliminare le foto. Changelog Elimina le foto: adesso è possibile eliminare le foto direttamente da Your Phone. Le foto che vengono eliminate dall’app, vengono eliminate anche sullo smartPhone Androd. Avviso chiusura finestre: In impostazioni > Personalizzazione è stata aggiunta l’opzione “Più finestre”. Questa opzione, attiva di default, consente all’app di mostrare un avviso prima di chiudere più finestre. Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Download La nuova versione di Your Phone (Il tuo ... Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’app, in italiano Il tuo telefono, si è recentementeta introducendo la possibilità dile. Changelog Elimina leledirettamente da. Leche vengono eliminate dall’app, vengono eliminate anche sullo smartAndrod. Avviso chiusura finestre: In impostazioni > Personalizzazione è stata aggiunta l’opzione “Più finestre”. Questa opzione, attiva di default, consente all’app di mostrare un avviso prima di chiudere più finestre. Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Download La nuova versione di(Il tuo ...

