Xbox Game Pass e i grandi giochi annunciati: 'siamo solo all'inizio' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Come ormai tutti sanno, abbonarsi ad Xbox Game Pass significa accedere ad una grande libreria di giochi ad un prezzo contenuto. Durante questa settimana sono stati annunciati inoltre incredibili giochi come Control, Dragon Quest XI ed Haven tra gli altri. Ma a quanto pare le sorprese non sono finite qui! Matt Percy, Xbox Game Pass Manager, ha dichiarato su Twitter che "ci stiamo solo scaldando per prepararci alle vacanze di Natale". Che Microsoft abbia ancora delle sorprese da condividere con tutti i giocatori quindi è un dato di fatto. Attualmente Percy non si è sbottonato e non ha fatto nessun annuncio al riguardo. Non ci resta che aspettare i pochi giorni che ci separano alle vacanze natalizie e vedere. Per adesso ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Come ormai tutti sanno, abbonarsi adsignifica accedere ad una grande libreria diad un prezzo contenuto. Durante questa settimana sono statiinoltre incredibilicome Control, Dragon Quest XI ed Haven tra gli altri. Ma a quanto pare le sorprese non sono finite qui! Matt Percy,Manager, ha dichiarato su Twitter che "ci stiamoscaldando per prepararci alle vacanze di Natale". Che Microsoft abbia ancora delle sorprese da condividere con tutti i giocatori quindi è un dato di fatto. Attualmente Percy non si è sbottonato e non ha fatto nessun annuncio al riguardo. Non ci resta che aspettare i pochi giorni che ci separano alle vacanze natalizie e vedere. Per adesso ...

BPrince95 : RT @XboxItalia: Scopri il tuo prossimo titolo preferito, abbonati a #XboxGamePass Ultimate! Per i nuovi iscritti i primi 3 mesi costano sol… - Danielezion : RT @XboxItalia: Scopri il tuo prossimo titolo preferito, abbonati a #XboxGamePass Ultimate! Per i nuovi iscritti i primi 3 mesi costano sol… - Eurogamer_it : #XboxGamePass, 'siamo solo all'inizio' per quanto riguarda i giochi annunciati. - XboxItalia : Scopri il tuo prossimo titolo preferito, abbonati a #XboxGamePass Ultimate! Per i nuovi iscritti i primi 3 mesi cos… - Info_e_Games : Fortnite Stagione 5 Punto Zero: le novità dell’aggiornamento - -