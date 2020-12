World of Warcraft Classic: L'ombra della Necropoli è arrivato! (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si apre una nuova era su World of Warcraft Classic con la nuova patch, che porta con sé l'atteso raid di Naxxramas. L'ombra della Necropoli è un'espansione ricca di novità, tra cui un'imperdibile incursione. La Necropoli nota come Naxxramas galleggia a mezz'aria sopra le Plaguelands, ed è la base operativa di uno dei più fidati ufficiali del Lich King, il temibile Lich Kel'Thuzad. Nuovi e antichi orrori, pronti a scatenarsi, si radunano all'interno della Necropoli, mentre i servitori del Lich King preparano il loro assalto. Il Flagello è di nuovo in marcia... Citiamo dalle note di rilascio di Blizzard, sul sito ufficiale: Raduna 40 coraggiosi avventurieri per affrontare i terrori racchiusi a Naxxramas e ottenere ricompense come ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si apre una nuova era suofcon la nuova patch, che porta con sé l'atteso raid di Naxxramas. L'è un'espansione ricca di novità, tra cui un'imperdibile incursione. Lanota come Naxxramas galleggia a mezz'aria sopra le Plaguelands, ed è la base operativa di uno dei più fidati ufficiali del Lich King, il temibile Lich Kel'Thuzad. Nuovi e antichi orrori, pronti a scatenarsi, si radunano all'interno, mentre i servitori del Lich King preparano il loro assalto. Il Flagello è di nuovo in marcia... Citiamo dalle note di rilascio di Blizzard, sul sito ufficiale: Raduna 40 coraggiosi avventurieri per affrontare i terrori racchiusi a Naxxramas e ottenere ricompense come ...

