Whirlpool Napoli, gli operai chiedono aiuto al nuovo presidente Biden. Lettera consegnata al console Usa (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Le chiediamo di intervenire per rappresentare la frattura e il duro colpo inferti al Mezzogiorno e a Napoli dalla decisione dell’azienda di chiudere lo stabilimento di Napoli”. Gli operai della Whirlpool di Napoli scrivono al console statunitense Mary Avery, chiedendo di portare le ragioni della loro vertenza occupazionale al nuovo presidente americano Joe Biden. Gli operai si dicono “fiduciosi” che “la nuova amministrazione che a breve si insedierà alla Casa Bianca possa favorire una inversione di tendenza”. “Dopo aver siglato un accordo con le organizzazioni sindacali e il governo – ricordano le maestranze – la multinazionale ha deciso di non rispettare quegli stessi gli accordi che prevedevano il rilancio del sito ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Le chiediamo di intervenire per rappresentare la frattura e il duro colpo inferti al Mezzogiorno e adalla decisione dell’azienda di chiudere lo stabilimento di”. Glidelladiscrivono alstatunitense Mary Avery, chiedendo di portare le ragioni della loro vertenza occupazionale alamericano Joe. Glisi dicono “fiduciosi” che “la nuova amministrazione che a breve si insedierà alla Casa Bianca possa favorire una inversione di tendenza”. “Dopo aver siglato un accordo con le organizzazioni sindacali e il governo – ricordano le maestranze – la multinazionale ha deciso di non rispettare quegli stessi gli accordi che prevedevano il rilancio del sito ...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Whirlpool Napoli: presidio davanti al consolato americano - zazoomblog : Whirlpool Napoli gli operai presidiano l’ambasciata Usa: Vogliamo incontrare il console - #Whirlpool #Napoli… - zazoomblog : Operai Whirlpool in presidio davanti all’ambasciata americana a Napoli - #Operai #Whirlpool #presidio #davanti - TSankara8 : #4Dicembre #Whirlpool #Napoli le fabbriche chiudono lasciando in merda intere famiglie e qualcuno pensa ancora scia… - ottopagine : I lavoratori Whirlpool in presidio davanti al consolato USA #Napoli -