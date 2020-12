Whirlpool, lavoratori in presidio davanti al consolato Usa: “Speriamo che con Biden possa cambiare la politica aziendale” (Di venerdì 4 dicembre 2020) presidio pacifico dei lavoratori Whirlpool di fronte la sede del consolato Usa a Napoli. Gli operai dello stabilimento partenopeo hanno chiesto un incontro affinché la vertenza venga portata all’attenzione della nuova amministrazione statunitense. “È giusto provarci – spiega Vincenzo Accurso della Rsu Whirlpool – i vertici dell’azienda ci hanno sempre detto che uno dei motivi della chiusura erano i dazi e le politiche commerciali imposti dall’ex presidente Trump, quindi speriamo in una politica aziendale diversa adesso”. Tra i lavoratori però il cambio alla Casa Bianca non è l’unico motivo che induce a sperare ancora, dopo più di un anno di proteste, in un dietrofront rispetto alla chiusura decretata a ottobre. “La Whirlpool non ci ha mai fornito i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020)pacifico deidi fronte la sede delUsa a Napoli. Gli operai dello stabilimento partenopeo hanno chiesto un incontro affinché la vertenza venga portata all’attenzione della nuova amministrazione statunitense. “È giusto provarci – spiega Vincenzo Accurso della Rsu– i vertici dell’azienda ci hanno sempre detto che uno dei motivi della chiusura erano i dazi e le politiche commerciali imposti dall’ex presidente Trump, quindi speriamo in unaaziendale diversa adesso”. Tra iperò il cambio alla Casa Bianca non è l’unico motivo che induce a sperare ancora, dopo più di un anno di proteste, in un dietrofront rispetto alla chiusura decretata a ottobre. “Lanon ci ha mai fornito i ...

