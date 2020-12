Wall Street positiva. Focus su piano stimoli e petrolio (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, come peraltro atteso, anticipato dall’andamento positivo dei future statunitensi, favorita dal vicinopacchetto di stimoli USA e dal compromesso raggiunto dall’Opec+. Punto dolente il dato sul mercato del lavoro: a novembre sono stati creati 245.000 nuovi posti di lavoro, ben al di sotto delle stime degli analisti, a causa delle nuove restrizioni che sono state lanciate per contenere la crescita di nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sale dello 0,29% a 30.057 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 3.677 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,02%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l’S&P 100 (+0,18%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+2,43%), ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di, come peraltro atteso, anticipato dall’andamento positivo dei future statunitensi, favorita dal vicinopacchetto diUSA e dal compromesso raggiunto dall’Opec+. Punto dolente il dato sul mercato del lavoro: a novembre sono stati creati 245.000 nuovi posti di lavoro, ben al di sotto delle stime degli analisti, a causa delle nuove restrizioni che sono state lanciate per contenere la crescita di nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sale dello 0,29% a 30.057 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 3.677 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,02%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l’S&P 100 (+0,18%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+2,43%), ...

Poppulista : @Borsapretporter Quando scendono sono occasioni per entrare adesso che la bolla è piena, è occasione per shortare L… - ProiezioniDB : Borse in ripresa, regge Wall Street nonostante i dati su lavoro - - MilanoFinanza : Wall Street parte positiva. Piazza Affari in leggero rialzo - 1926Azzurro : @KSport24 @Guidorizzi82 @GianguidT @My7th2 @realvarriale ?????????? ma quanti anni hai? Mica li gestisco io i mercati fi… - MilanoFinanza : Per Wall Street avvio in leggero rialzo. Piazza Affari sulla parità -