Volley | SuperLega | Perugia e Civitanova | prosegue la sfida a distanza Trento per proseguire l’onda Champions

La SuperLega torna in campo nel weekend per la tredicesima giornata (la seconda del girone di ritorno). Il massimo campionato italiano di Volley maschile è giunto a un momento caldo della sua stagione, le prime sette squadre in classifica hanno disputato lo stesso numero di partite (11) e l'esito dei recuperi disputati in settimana ha chiarito la situazione in maniera ormai definitiva. Perugia e Civitanova, dominatrici rispettivamente contro Modena e Cisterna, sono le due compagini più forti del lotto e sono le naturali candidate alla conquista dello scudetto. Gli umbri sono al comando con appena un punto di vantaggio sui marchigiani, la lotta proseguirà a distanza anche in questo turno. La Lube sarà impegnata sul campo di Ravenna, ritornata a giocare soltanto lo scorso weekend dopo un lungo stop per ...

