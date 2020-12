Volley femminile, Serie A1: domani i recuperi tra Perugia-Novara e Chieri-Bergamo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il campionato di Serie A1 di Volley femminile sta facendo i conti, così come accade in tutti gli altri sport, con la pandemia. Sono state molte le gare rinviate a causa di positività di atlete e componente dei vari staff. domani, sabato 5 dicembre, si giocheranno i recuperi tra Perugia-Novara e Chieri-Bergamo rispettivamente della 10ma e 12ma giornata. Le ragazze di Stefano Lavarini andranno a caccia di una vittoria molto importante in chiave classifica che potrebbe confermare la Igor Gorgonzola al secondo posto in solitaria alle spalle di una strepitosa Conegliano. Per le umbre la gara in programma domani alle ore 20.30 sarà fondamentale per allungare su Brescia, attualmente ultima in classifica con 8 punti, ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il campionato diA1 dista facendo i conti, così come accade in tutti gli altri sport, con la pandemia. Sono state molte le gare rinviate a causa di positività di atlete e componente dei vari staff., sabato 5 dicembre, si giocheranno itrarispettivamente della 10ma e 12ma giornata. Le ragazze di Stefano Lavarini andranno a caccia di una vittoria molto importante in chiave classifica che potrebbe confermare la Igor Gorgonzola al secondo posto in solitaria alle spalle di una strepitosa Conegliano. Per le umbre la gara in programmaalle ore 20.30 sarà fondamentale per allungare su Brescia, attualmente ultima in classifica con 8 punti, ...

