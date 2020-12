Virus is not over, gli “Influenzers” Burioni e Capua visti da TvBoy (Di venerdì 4 dicembre 2020) È un messaggio per le feste, anzi un monito, il murales dello street artist Tvboy. I protagonisti sono i virologi Roberto Burioni e Ilaria Capua. L’opera si chiama The Influenzers ed è in via Antonio Canova, nel centro di Roma. Leggi su vanityfair (Di venerdì 4 dicembre 2020) È un messaggio per le feste, anzi un monito, il murales dello street artist Tvboy. I protagonisti sono i virologi Roberto Burioni e Ilaria Capua. L’opera si chiama The Influenzers ed è in via Antonio Canova, nel centro di Roma.

“The influenzers”, Roberto Burioni e Ilaria Capua nella nuova opera di Tvboy

Burioni e Capua sono i protagonisti della nuova opera di Tvboy, apparsa a Roma, dal titolo The Influenzers. L’artista mette insieme i due virologi, dopo i recenti tweet a tema vaccino, per lanciare un ...

