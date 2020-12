Vigili Roma, salta Gerometta: il nuovo comandante è Ugo Angeloni (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ugo Angeloni è il nuovo comandante dei Vigili urbani di Roma. L’incarico non è stato affidato, come si pensava a seguito delle dimissioni di Stefano Napoli, al generale Paolo Gerometta. Il nuovo capo dei Vigili urbani di Roma è Ugo Angeloni. Il dirigente superiore della Polizia di Stato da marzo 2019 era nello staff del Questore L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ugoè ildeiurbani di. L’incarico non è stato affidato, come si pensava a seguito delle dimissioni di Stefano Napoli, al generale Paolo. Ilcapo deiurbani diè Ugo. Il dirigente superiore della Polizia di Stato da marzo 2019 era nello staff del Questore L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

