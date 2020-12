Vigili Roma, altro colpo di scena: salta il generale Gerometta, Ugo Angeloni nuovo comandante (Di venerdì 4 dicembre 2020) La sindaca Virginia Raggi ha indicato Ugo Angeloni come nuovo comandante della Polizia Locale di Roma Capitale. Ugo Angeloni, classe 1964, è un dirigente superiore della Polizia di Stato. Da marzo ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020) La sindaca Virginia Raggi ha indicato Ugocomedella Polizia Locale diCapitale. Ugo, classe 1964, è un dirigente superiore della Polizia di Stato. Da marzo ...

