(Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA - La Bobo Tv ormai è diventata la piattaforma preferita per parlare di calcio per Christian. L'ex attaccante, insieme a Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, si è divertito a ...

sportli26181512 : Vieri, ecco la sua formazione da Champions allenata da Inzaghi: L’ex attaccante ha stilato la propria top 11 con tu… - clikservernet : Del Piero, Vieri, De Rossi al corso di allenatori. Ecco tutti i nomi a Coverciano - Noovyis : (Del Piero, Vieri, De Rossi al corso di allenatori. Ecco tutti i nomi a Coverciano) Playhitmusic - - IlmsgitSport : Da De Rossi a Vieri, ecco i nuovi futuri allenatori: via al corso di Coverciano - ilmessaggeroit : Da De Rossi a Vieri, ecco i nuovi futuri allenatori: via al corso di Coverciano -

Ultime Notizie dalla rete : Vieri ecco

Corriere dello Sport.it

L’ex attaccante ha stilato la propria top 11 con tutti i giocatori impegnati in Coppa: presenti tanti ‘italiani’ ...Se vuoi scoprire cosa andrà in onda stasera in tv su Mediaset, ecco tutte le informazioni. Ecco cosa sarà trasmesso anche sui canali minori.