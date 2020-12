VIDEO | ‘Blue economy 3.0’, a 10 anni dalla sua uscita si aggiorna il bestseller di Gunter Pauli (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – A 10 anni dall’uscita del suo best seller ‘Blue economy’, 1,2 milioni di copie vendute, tradotto in 39 lingue, Gunter Pauli torna con ‘Blue economy 3.0’ (Edizioni Ambiente), un volume che ripropone aggiornandola la sua visione di un modello economico che punta a migliorare i processi produttivi in senso sostenibile, puntando all’imitazione dei processi naturali, studiati e imitati in una vera e propria biomimesi, sviluppando principi che si basano sul riutilizzo delle risorse per una produzione a zero rifiuti e zero spreco. Leggi su dire (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – A 10 anni dall’uscita del suo best seller ‘Blue economy’, 1,2 milioni di copie vendute, tradotto in 39 lingue, Gunter Pauli torna con ‘Blue economy 3.0’ (Edizioni Ambiente), un volume che ripropone aggiornandola la sua visione di un modello economico che punta a migliorare i processi produttivi in senso sostenibile, puntando all’imitazione dei processi naturali, studiati e imitati in una vera e propria biomimesi, sviluppando principi che si basano sul riutilizzo delle risorse per una produzione a zero rifiuti e zero spreco.

