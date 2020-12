Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 4 dicembre 2020)DEL 04 DICEMBREORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1-NAPOLI DOVE SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO IN DIREZIONE NAPOLI. DISAGI ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E LA CASILINA; SULLA CASSIA SI PROCEDE IN COLONNA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CODE SULLA FLAMINIA, PER LAVORI IN CORSO, TRA QUARTICCIOLO E LO SVINCOLO PER LA VIA RIANESE IN DIREZIONE MORLUPO. ...