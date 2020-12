Verona, Juric: «Domenica dobbiamo essere tutti sul pezzo» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le parole dell’allenatore del Verona Ivan Juric nella conferenza stampa pre Verona-Cagliari, sfida in programma Domenica alle 12:30 Mancano due giorni alla sfida che vedrà contrapposte Verona e Cagliari allo Stadio Bentegodi. Ecco, allora, le dichiarazioni di Juric durante la conferenza stampa pre gara nella sede dell’Hellas Verona. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU CAGLIARINEWS24 LA SQUADRA – «Tutte le partite che abbiamo disputato sono state giocate al massimo. I ragazzi sono splendidi, c’è grande voglia di sacrificarsi e di stare attenti. In questo campionato stiamo andando oltre ed è tutto merito dei ragazzi: tu proponi, loro eseguono. C’è intelligenza tattica e tanta voglia di portare a casa il risultato». METODO – «Come riesco a ottenere risultati? Semplice, parlo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le parole dell’allenatore delIvannella conferenza stampa pre-Cagliari, sfida in programmaalle 12:30 Mancano due giorni alla sfida che vedrà contrappostee Cagliari allo Stadio Bentegodi. Ecco, allora, le dichiarazioni didurante la conferenza stampa pre gara nella sede dell’Hellas. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU CAGLIARINEWS24 LA SQUADRA – «Tutte le partite che abbiamo disputato sono state giocate al massimo. I ragazzi sono splendidi, c’è grande voglia di sacrificarsi e di stare attenti. In questo campionato stiamo andando oltre ed è tutto merito dei ragazzi: tu proponi, loro eseguono. C’è intelligenza tattica e tanta voglia di portare a casa il risultato». METODO – «Come riesco a ottenere risultati? Semplice, parlo ...

sportli26181512 : Verona, Juric: 'Assenze Cagliari? Hanno una rosa in grado di sopperire': Il tecnico: 'Il campionato è difficile e b… - TUTTOJUVE_COM : Hellas Verona, Juric: 'Contro la Juventus in casa la più bella partita da quando sono qui' - sportface2016 : #VeronaCagliari, le parole di Ivan #Juric in conferenza stampa - junews24com : Juric: «La gara più bella? Verona-Juve in casa nostra» - - HellasLive : #Juric: “#Verona è l’ambiente giusto per lavorare. Il mercato di gennaio è una grande opportunità per migliorare. N… -