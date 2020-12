Verissimo | anticipazioni e ospiti della puntata del 5 Dicembre 2020

Leggi su viagginews

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Una nuovadiè oramai alle porte. Scopriamo che cosa avrà in serbo per noi uno dei programmi più seguiti d’Italia. Per domani, sabato 5, è confermato l’appuntamento settimanale con la bellissima Silvia Toffanin. Che cosa avrà in serbo per noi la prossimadi? Il programma, che ha registrato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com