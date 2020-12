Vergo, ecco il nuovo singolo Nella Balera (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il nuovo lavoro di Vergo, Nella Balera, mette sul piano da gioco tutti i suoi elementi di forza. Ancora una volta se ne esce con un lavoro puramente pop, un tormentone annunciato, che fa venire voglia di raggiungerlo e ballare. Vergo: come ci porta Nella Balera? Sarà stato eliminato agli ottavi di finale, ma l’influenza di Giuseppe “Vergo” Piscitello permane anche negli episodi successivi di X-Factor Italia. Il performer siculo-milanese nasce e si spegne lassù come un vero animale da palcoscenico. La sua presenza ha incantato il pubblico combinando una sicurezza da performer quasi immediata con un carattere dolce e gentile, sopra e sotto il palcoscenico. Persino la sua eliminazione è stata dolce, e quella standing ovation ha reso meno doloroso ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 4 dicembre 2020) Illavoro di, mette sul piano da gioco tutti i suoi elementi di forza. Ancora una volta se ne esce con un lavoro puramente pop, un tormentone annunciato, che fa venire voglia di raggiungerlo e ballare.: come ci porta? Sarà stato eliminato agli ottavi di finale, ma l’influenza di Giuseppe “” Piscitello permane anche negli episodi successivi di X-Factor Italia. Il performer siculo-milanese nasce e si spegne lassù come un vero animale da palcoscenico. La sua presenza ha incantato il pubblico combinando una sicurezza da performer quasi immediata con un carattere dolce e gentile, sopra e sotto il palcoscenico. Persino la sua eliminazione è stata dolce, e quella standing ovation ha reso meno doloroso ...

PopCentralBlog : @Vergorigo per te, dimmi se ti convince - MoliPietro : Vergo, ecco il nuovo singolo Nella Balera - HowAboutDiba : @Vergorigo ???????? Ecco un brano per te… Nella balera di Vergo - fantasmanto : novabbe vergo era da fka twigs l’anno scorso ecco che si riconferma il mio uomo... - stranger_me_yo : @Lord0r @XFactor_Italia @melancholiaband Perché era un inedito pronto per la puntata (che non hanno cantato). Gli a… -