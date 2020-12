Vaccino, ora spunta l’immunità per per le aziende. La denuncia dell’Indipendent (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Gran Bretagna procederà per prima (partirà già dalla prossima settimana) alla somministrazione del Vaccino anti-Covid. Bene, ma tra i cavilli che hanno permesso questa incredibile accelerata, ce ne sarebbe uno che fa accendere più di una spia di allarme. Si tratta infatti, come rivelato in esclusiva dal The Indipendent, di una clausola di immunità che il governo dà all’azienda farmaceutica (in questo caso la Pfizer-BioNTech) contro le azioni legali nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto durante la somministrazione. Quello che ora molti si domandano è se anche gli altri Stati, Italia compresa dunque, per procedere alla somministrazione di questo Vaccino daranno la stessa immunità alla Pfizer. E visto che al momento nessuno sa cosa ci sia scritto all’interno dei contratti che il governo ha stipulato con le case farmaceutiche, il dubbio ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Gran Bretagna procederà per prima (partirà già dalla prossima settimana) alla somministrazione delanti-Covid. Bene, ma tra i cavilli che hanno permesso questa incredibile accelerata, ce ne sarebbe uno che fa accendere più di una spia di allarme. Si tratta infatti, come rivelato in esclusiva dal The Indipendent, di una clausola di immunità che il governo dà all’azienda farmaceutica (in questo caso la Pfizer-BioNTech) contro le azioni legali nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto durante la somministrazione. Quello che ora molti si domandano è se anche gli altri Stati, Italia compresa dunque, per procedere alla somministrazione di questodaranno la stessa immunità alla Pfizer. E visto che al momento nessuno sa cosa ci sia scritto all’interno dei contratti che il governo ha stipulato con le case farmaceutiche, il dubbio ...

matteosalvinimi : #Salvini: A proposito di vaccino, mi segnalano che mancano milioni di siringhe. Ci si prepari già da ora, non si fa… - VegaColonnese : Si sono accorti che #IlariaCapua è veterinaria ora che ha messo, parzialmente e timidamente, in discussione il vacc… - Silvergio2377 : RT @Vickiegogreen: Questi criminali vogliono obbligatoriamente renderci invalidi e ammazzarci #vaccini. Vanno fermati a tutti i costi ora,… - Albmag : RT @danielamartani: #Conte lo ha detto chiaramente. Chi non si farà il #vaccino sarà sottoposto al #tso trattamento sanitario obbligatorio.… - LucaBurnout : RT @a_meluzzi: Maria Giovanna Maglie contro Giuseppe Conte: 'Ha davvero parlato di un Tso per gli italiani? Ora ribellarsi al governo è un… -