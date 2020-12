Vaccino Covid19: i tre ex presidenti lo proveranno in diretta tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’annuncio dei tre ex presidenti, offertisi volontari per provare il nuovo Vaccino anti Covid19, una volta approvato. Clinton Bush Obama (Tgcom)Ci sono due democratici ed un repubblicano, no, non si tratta di una barzelletta targata Stati Uniti d’America, ma di una iniziativa che di certo farà discutere, anzi, sta già facendo discutere un po’tutti. Tre ex presidenti Usa, gli ultimi tre, uniti, per dar prova alla nazione dell’utilità del Vaccino. Convinti al punto da provarlo in diretta, tutti e tre. Bill Clinton, George Bush e Barak Obama, hanno infatti annunciato di essersi offerti come “illustri cavie”, per provare il nuovo Vaccino anti Covid19, una volta che questo verrà approvato. Un gesto che di certo sorprende, considerata la ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’annuncio dei tre ex, offertisi volontari per provare il nuovoanti, una volta approvato. Clinton Bush Obama (Tgcom)Ci sono due democratici ed un repubblicano, no, non si tratta di una barzelletta targata Stati Uniti d’America, ma di una iniziativa che di certo farà discutere, anzi, sta già facendo discutere un po’tutti. Tre exUsa, gli ultimi tre, uniti, per dar prova alla nazione dell’utilità del. Convinti al punto da provarlo in, tutti e tre. Bill Clinton, George Bush e Barak Obama, hanno infatti annunciato di essersi offerti come “illustri cavie”, per provare il nuovoanti, una volta che questo verrà approvato. Un gesto che di certo sorprende, considerata la ...

