Vaccino Covid in Italia a breve | le ultime | per chi sarà e chi è esentato

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) L’attesa per ilcontro ilsta sostanzialmente per finire. La situazione, a livello globale, è pronta a sbloccarsi, con la Gran Bretagna che si appresta a dare il via alle danze con l’immunizzazione. E l’è in attesa di fare la sua parte su questo fronte, con le scorte che arriveranno a inizio anno. Permettendo in questo modo l’avvio della risposta attiva nei confronti del contagio. Le misure di distanziamento sociale, potenziate dai recenti interventi del governo, sta dando i suoi frutti. L’istituzione delle zone rosse e delle zone arancioni sta contribuendo a ridurre l’indice RT sotto la soglia dell’1. E le previsioni sono ottimistiche in vista del prossimo futuro, con l’che potrebbe divenire zona gialla in quasi tutta la sua totalità già alla metà del mese di dicembre. Questo non vuol ...