Vaccino anti Covid in Italia | le date cruciali da tenere d’occhio

(Di venerdì 4 dicembre 2020) L’Mhra, l’agenzia britannica che vigila su farmaci e trattamenti medici nel Regno Unito, ha dato il via libera all’uso del vaccino sviluppato da Pfizer insieme alla biotech tedesca BioNTech. Si tratta del primo paese al mondo – a eccezione della Cina, dove oltre un milione di persone è già stato vaccinato con i ritrovati di Sinopharm e Sinovac– e le somministrazioni dovrebbero iniziare la prossima settimana per un primo gruppo di 400mila persone, viste le 800mila dosi. Ne arriveranno in totale 5 milioni entro l’anno e 40 milioni nei primi mesi del 2021.