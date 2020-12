“Vaccinazioni sospese, arriveranno meno dosi di quelle richieste”: il disastro della campagna antinfluenzale lombarda (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lombardia, continua il caos sui vaccini antinfluenzali: dosi finite, sospesa la campagna È sempre più caos in Lombardia sui vaccini antinfluenzali: un’informativa arrivata a diversi medici di medicina generale, che sintetizza un incontro telematico avvenuto tra un gruppo di Mmg e il dott. Cassavia, Direttore del dipartimento cure primarie Ats Milano, conferma non solo che le dosi di vaccino sono terminate, ma anche che la campagna vaccinale è momentaneamente sospesa fino al 15 dicembre. Nell’informativa, che noi di TPI siamo in grado di svelare, vi è comunicato infatti che “i vaccini non arriveranno prima del 10 dicembre” e che “la campagna vaccinale riprenderà il 15 dicembre anche nel centri vaccinali, che pure hanno terminati i vaccini”. Non solo, il responsabile Ats ha anche ... Leggi su tpi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lombardia, continua il caos sui vaccini antinfluenzali:finite, sospesa laÈ sempre più caos in Lombardia sui vaccini antinfluenzali: un’informativa arrivata a diversi medici di medicina generale, che sintetizza un incontro telematico avvenuto tra un gruppo di Mmg e il dott. Cassavia, Direttore del dipartimento cure primarie Ats Milano, conferma non solo che ledi vaccino sono terminate, ma anche che lavaccinale è momentaneamente sospesa fino al 15 dicembre. Nell’informativa, che noi di TPI siamo in grado di svelare, vi è comunicato infatti che “i vaccini nonprima del 10 dicembre” e che “lavaccinale riprenderà il 15 dicembre anche nel centri vaccinali, che pure hanno terminati i vaccini”. Non solo, il responsabile Ats ha anche ...

