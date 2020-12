Usa, bambino di 11 anni si toglie la vita durante una lezione online su Zoom (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un bambino di 11 anni si è suicidato nella sua casa di Woodbridge, in California (Usa), mentre seguiva una lezione online su Zoom. Si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola in diretta sulla piattaforma Zoom, sulla quale seguiva le lezioni a distanza per via dell’emergenza Covid-19. Così si sarebbe suicidato un bambino L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 4 dicembre 2020) Undi 11si è suicidato nella sua casa di Woodbridge, in California (Usa), mentre seguiva unasu. Si è tolto lasparandosi un colpo di pistola in diretta sulla piattaforma, sulla quale seguiva le lezioni a distanza per via dell’emergenza Covid-19. Così si sarebbe suicidato unL'articolo proviene da YesLife.it.

McCall, una donna di 40 anni dell'Alabama, si prende oggi cura di 12 figli dopo che sua sorella, madre di cinque figli, è morta a causa di complicazioni da coronavirus. «Era ...

