Usa 2020, la prima intervista della coppia Biden-Harris: «Saremo partner completi su tutte le priorità» – Video

Quando si insedierà alla Casa Bianca a gennaio del 2021, Joe Biden chiederà al popolo americano di indossare la mascherina nei primi 100 giorni del suo mandato. Il presidente eletto lo ha annunciato nella prima intervista congiunta con la sua vice Kamala Harris, mandata in onda dalla Cnn. «Solo 100 giorni, non per sempre. Renderò la mascherina obbligatoria negli edifici federali e sui mezzi di trasporto. E penso che con vaccini e mascherine avremo una riduzione significativa dei contagi», ha detto Biden al conduttore Jake Tapper. Il presidente eletto ha quindi confermato che Anthony Fauci resterà al suo posto e che lui stesso si vaccinerà pubblicamente come i suoi predecessori Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, non appena l'immunologo dirà che «abbiamo un vaccino sicuro».

